SV Rohrbach startet mit einem neuen Trainer in die Frühjahrssaison

II. Liga Mitte

Details Donnerstag, 25. Jänner 2024 11:13

Der SV Rohrbach trennte sich in der Winterpause von Trainer Karl Rupprecht, das vorab intern mit dem Vereinsvorstand bereits besprochen wurde. Ihm folgte Rene Schock, der sich nach seiner Arbeit in Neutal eine schöpferische Pause gönnte, um neue Kraft zu sammeln. Zuvor war der Neo-Coach zehn Jahre in Oberpullendorf als Trainer beschäftigt.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Rene Schock, wann er die Spieler das erste Mal kennengelernt hat, welchen Eindruck er nach den ersten Trainingseinheiten von der Mannschaft hat und wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und ob es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge gegeben hat.

Ligaportal: Wie ist es zu diesem Kontakt gekommen? Wann haben sie mit der Arbeit als Trainer in Rohrbach angefangen?

Schock: „Ich habe nach meinem Job in Neutal eine Pause eingelegt, um neue Kräfte zu sammeln. Dann kam ein Anruf vom Obmann Roman Landl des SV Rohrbach, wir haben uns getroffen und alles klargemacht. Im Dezember wurde ich den Spielern vorgestellt, das war das erste Kennenlernen mit der Mannschaft, und wir haben gleichzeitig eine Trainingseinheit absolviert. Die Spieler bekamen von mir einen Heimtrainingsplan.“

Ligaportal: Sie haben keine leichte Aufgabe übernommen, Ihr Vorgänger hat in einem Interview mit Ligaportal zum Ende der Herbstsaison gesagt: „Das Teamgefüge funktioniert, die Truppe ist super eingespielt – dann ist das ein Selbstläufer.“ Welchen Eindruck haben Sie von der Mannschaft?

Schock: „Es ist eine gesunde Mischung aus Routiniers und jungen Talenten, mit vielen einheimischen Spielern in der Mannschaft. Mein Ziel ist es, die Spieler weiterzuentwickeln und sich in der Tabelle nach oben zu orientieren.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Schock: „Andreas Mihalits ist beruflich ins Ausland gewechselt, ein weiterer Transfer ist noch in der Schwebe, dazu können wir noch nichts Genaues sagen.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Schock: „Am 15. Januar haben wir mit dem Mannschaftstraining begonnen und am kommenden Samstag haben wir das erste Vorbereitungsspiel in Wiener Neustadt gegen die 1b.“

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz wird zum Saisonende angestrebt?

Schock: „Ich muss die Spieler erst richtig kennenlernen, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, über Platzierungen zu sprechen.“