Später Toth-Siegtreffer sichert Pilgersdorf wichtigen Dreier

Details Montag, 28. März 2022 20:00

Pilgersdorf ist wieder auf der Erfolgsspur! Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Pilgersdorf mit 2:1 gegen den ASK Kaisersdorf gewann. Kaisersdorf erlitt somit gegen Pilgersdorf erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 2:2 voneinander getrennt.

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen, beide Teams taten sich in den ersten 45 Minuten etwas schwer, Pilgersdorf dominierte nach der Anfangsphase zwar das Spiel, man verpasste es aber, auch offensiv etwas draus zu machen. So blieb es bis zum Seitenwechsel bei der torlosen Nullnummer zwischen den beiden Teams.

Pilgersdorf dreht die Partie

In den zweiten 45 Minuten dann die kalte Dusche für die favorisierten Gäste, nach einem Tormannfehler jubelte Oliver Fandel zum 1:0 für die Kaisersdorfer, ein herber Rückschlag für die Gäste, die sich jedoch aufrafften und jetzt alles nach vorne warfen. Dies sollte sich auch auszahlen, denn nach einem Feistoß markierte Mario Tackner den Ausgleich, Christian Toth legte wenig später nach und drehte das Spiel sogar noch für die Pilgersdorfer. Der ASK Kaisersdorf findet sich damit weiterhin aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gastgebern, was in den 34 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Kaisersdorf ist am Samstag (16:00 Uhr) bei der SV 7023 Z-S-P zu Gast. In zwei Wochen trifft Pilgersdorf auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 09.04.2022 beim ASK Neutal antritt.

"Wir treffen derzeit das Tor nicht wirklich, wir haben die erste Halbzeit zwar dominiert, es aber verpasst, die Tore zu machen", so Pilgersdorf Coach Stefan Pürrer.

Der Beste: David Schwarz (Pilgersdorf)

II. Liga Mitte: ASK Kaisersdorf – Pilgersdorf, 1:2 (0:0)

87 Christian Toth 1:2

70 Mario Tackner 1:1

57 Oliver Fandel 1:0