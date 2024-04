Doppelschlag von Tomassovits dreht Spiel für SV Rohrbach gegen Pilgersdorf

Spielberichte

Details Freitag, 26. April 2024 22:20

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Rohrbach mit 2:1 gegen Pilgersdorf für sich entschied. Man stand sich in Runde 24 der II. Liga Mitte gegenüber. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 2:2 kein Sieger ermittelt werden können.

Mit der "zweiten Luft" zum Turnaround

Fabian Puhr brachte Pilgersdorf in der 21. Minute in Front - ein herrlicher Sonntagsschuss, der mit viel Drall den Weg ins Tor fand. Kurz vor dem Seitenwechsel trafen die Heimischen die Latte. Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Die Hausherren kamen in Akt zwei zu gleich zwei Elfmetern, der erste wurde pariert, der zweite wenig später sollte sitzen... Für Pilgersdorf nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Daniel Tomassovits drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (84./95.) und sicherte Rohrbach einen Last-Minute-Sieg. Am Ende verbuchte SV Rohrbach gegen Pilgersdorf einen Sieg.

Zehn Siege, acht Remis und sechs Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Sechs Siege, neun Remis und neun Niederlagen hat Pilgersdorf momentan auf dem Konto.

Rohrbach tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei der Reserve von SC Bad Sauerbrunn an. Einen Tag später empfängt Pilgersdorf SV Wograndl Forchtenstein.

II. Liga Mitte: SV Rohrbach – Pilgersdorf, 2:1 (0:1)

95 Daniel Tomassovits 2:1

84 Daniel Tomassovits 1:1

21 Fabian Puhr 0:1

