SV Steinberg dreht Partie gegen SV Oberloisdorf nach langer Überzahl

Details Sonntag, 28. April 2024 19:43

Im Spiel von SV Steinberg gegen SV Oberloisdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Steinberg. Die Ausgangslage sprach für SV Steinberg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Nach dem Hinspiel hatte sich das Heimteam dank eines 2:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Steinberg feiert knappen Heimsieg per Turnaround

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Oberloisdorf bereits in Front. Alin-Alexandru Pop markierte in der zweiten Minute die Führung. Mit seinem Platzverweis (7.) erwies Jaron Iby seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet der Gast gehörig unter Druck. Ramon Halmai sorgte für den Ausgleich sorgte (8.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Mark Abért mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Steinberg. Ein Tor auf Seiten von Oberloisdorf machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Bence Toth war es, der in der 58. Minute den Ball im Tor von SV Oberloisdorf unterbrachte. Gergely Horvath machte in der 68. Minute das 3:2 von SV Steinberg perfekt. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte Steinberg einen dreifachen Punktgewinn gegen Oberloisdorf.

SV Steinberg verbuchte insgesamt neun Siege, sechs Remis und neun Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Steinberg konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als SV Oberloisdorf. Man kassierte bereits 59 Tore gegen sich. Nur einmal ging SV Oberloisdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nächster Prüfstein für Steinberg ist SV 7023 Z-S-P (Samstag, 17:30 Uhr). Oberloisdorf misst sich am selben Tag mit Lackenbach (17:00 Uhr).

II. Liga Mitte: SV Steinberg – SV Oberloisdorf, 3:2 (1:2)

68 Gergely Horvath 3:2

58 Bence Toth 2:2

45 Márk Abért 1:2

8 Ramon Halmai 1:1

2 Alin-Alexandru Pop 0:1

