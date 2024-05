Spannender Heimsieg: Oberpullendorf setzt sich gegen Kaisersdorf/Markt St. Martin durch

Spielberichte

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:01

Am Freitagabend trafen Oberpullendorf und SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin in einem packenden Spiel aufeinander, das die Fans beider Teams bis zur letzten Minute in Atem hielt. In einer Partie, die von Dynamik, Spannung und entscheidenden Momenten geprägt war, konnte sich die Heimmannschaft im Zuge der 25. Runde in der II. Liga Mitte mit einem 3:1 Sieg durchsetzen.

Frühe Führung und kontrolliertes Spiel

Die Gastgeber starteten energisch in die Partie und es dauerte nicht lange, bis Christoph Frühwirth in der 15. Minute das erste Tor erzielte. Dieser frühe Treffer für Oberpullendorf setzte den Ton für die erste Halbzeit, in der die Mannschaft ihre Führung behaupten und das Spiel kontrollieren konnte. Trotz einiger Bemühungen von Kaisersdorf/Markt St. Martin, den Ausgleich zu erzielen, blieb es bei der knappen Führung für die Heimmannschaft bis zur Halbzeitpause.

Ein aufregendes Finale

Die zweite Halbzeit bot den Zuschauern noch mehr Spannung. Oberpullendorf zeigte weiterhin eine starke Leistung und wurde in der 88. Minute durch ein Tor von Daniel Oliver Molnar belohnt, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Doch Kaisersdorf/Markt St. Martin gab nicht auf und antwortete prompt mit einem Treffer von David Badinsky in der 89. Minute, was das Spiel wieder offen gestaltete. Die Gäste schöpften neue Hoffnung, doch ihre Träume von einem Unentschieden oder gar einem Sieg wurden schnell zunichte gemacht. Julian Rainer erzielte in der 90. Minute das entscheidende 3:1 für Oberpullendorf und versiegelte damit den Sieg für sein Team. Dieser späte Treffer ließ die Hoffnungen von Kaisersdorf/Markt St. Martin endgültig schwinden und sorgte für ausgelassenen Jubel unter den Anhängern von Oberpullendorf.

Als das Spiel nach 93 Minuten zu Ende ging, konnte Oberpullendorf einen verdienten Sieg feiern.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf : Kaisersdorf/Markt St. Martin - 3:1 (1:0)

94 Julian Rainer 3:1

89 David Badinsky 2:1

88 Daniel Oliver Molnar 2:0

15 Christoph Frühwirth 1:0

Details

