UFC Pama: Ein guter Herbst mit ein paar Dellen

Nach dem Herbstmeistertitel in der Abbruchsaison 2019/20 folgte ein Platz im Mittelfeld in der darauffolgenden Saison, welche wegen Corona auch nicht zu Ende gespielt wurde. Nun steht der UFC Pama aktuell auf dem dritten Tabellenplatz der II. Liga Nord, zwei Punkte hinter Tabellenführer Andau. Im ersten Spiel der neuen Saison setzte es gleich eine 5:0 Klatsche gegen Wimpassing, von der man sich aber schnell erholte und es folgte eine Superserie von sechs Siegen und zwei Remis, was den zweiten Tabellenplatz bedeuteten. Schlussendlich landete man nach einer Niederlage gegen Deutsch-Jahrndorf auf dem dritten Rang und man geht jetzt voller Zuversicht in die Frühjahrssaison. Ligaportal sprach mit Trainer Michael Guttmann, wie er die Herbstsaison gesehen hat und welche Ambitionen der Verein für die Meisterschaft hat.

Ligaportal: Wie bewerten Sie das Abschneiden im Herbst? Wo hat die Mannschaft das größte Verbesserungspotenzial?

Guttmann: „Mit dem Abschneiden bin ich sehr zufrieden, wir haben nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Andau. Ein Verbesserungspotenzial haben wir in der Offensive, wir haben viele Torchancen gehabt, aber diese zu oft vergeben. Auf jeden Fall soll sich die Mannschaft weiterentwickeln und spielerisch verbessern.“

Ligaportal: Gibt es Transfers zu vermelden? Hat man sich verstärkt?

Guttmann: „Wir haben keine Zugänge, ich hätte gerne einen jungen österreichischen Stürmer gehabt, aber der war nicht auf dem Transfermarkt und einen weiteren Legionär wollte ich nicht.“

Ligaportal: Wie steht es um den Fitnesszustand der Spieler? Haben alle Akteure ihre Home-Trainings in ausreichendem Maße absolviert?

Guttmann: „Ich bin ein Trainer, der kein Home-Training vorgibt, die Spieler sind alt genug, um zu wissen, wie sie sich im Winter fit halten müssen. Die es nicht machen, haben in der Vorbereitung konditionelle Probleme, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Leider hat auch uns Corona zu schaffen gemacht, es sind immer wieder Spieler wegen einer Quarantäne nicht zum Training erschienen.“

Ligaportal: Ihr habt im Gegensatz zu anderen Vereinen noch kein Vorbereitungsspiel absolviert, war das so geplant?

Guttmann: „So war es nicht geplant, leider mussten wir das erste Vorbereitungsspiel gegen Jois absagen, da uns etliche Spieler wegen Corona und aus beruflichen Gründen gefehlt haben.“

Ligaportal: Welche Erwartungen haben sie für das Frühjahr, ist der Aufstieg in die Burgenlandliga ein Thema?

Guttmann: „Der Aufstieg ist bei uns aus wirtschaftlichen Gründen kein Thema, als Trainer wünscht man sich natürlich den sportlichen Erfolg, aber dafür muss alles passen. Unser Ziel ist ein Platz unter den ersten fünf Mannschaften, und das wird noch schwer genug werden.“