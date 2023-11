SV Gols: Zufriedenstellender Herbstdurchgang - mit Demut in die Zukunft

Details Sonntag, 19. November 2023 12:09

Mit einem gewaltigen "Knall" hat der SV Gols die Herbstsaison der heurigen Spielzeit abgeschlossen, triumphierte beim bis hierhin ungeschlagenen Winterkönig UFC Pama krachend mit 6:1 (!) und überwintert mit 21 Zählern aus 13 Runden nun auf dem starken vierten Zwischenrang in der II. Liga Nord. Sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen schmücken die Bilanz. Bezugnehmend auf diese hat Trainer Johann Thüringer einen "Rückblick" auf die erste Saisonhälfte ermöglicht...

Personeller Strapazen trotzend das Herbst-"Soll" erreicht

Durchaus ansehnlich, in welchen Flow sind Gols unmittelbar vor der Winterpause katapultiert hat, blieb man fünf Spiele am Stück (3S, 2U) unbesiegt und vermochte sich demzufolge im oberen Tabellendrittel festzusetzen. Doch die Konkurrenz "schläft nicht", herrscht reges Treiben im Ringen um die vordersten Plätze, so wird der Zweite vom Siebenten gerade einmal durch vier Zähler getrennt...



Ligaportal: "Mit 21 Punkten hat sich Gols über den Winter am vierten Tabellenplatz niedergelassen - eine zufriedenstellende Bilanz nach dem Herbstdurchgang?



Johann Thüringer: "20 Punkte haben wir uns vorgenommen, daher ist die Bilanz zufriedenstellend. Zufriedenstellend ist auch, dass wir insgesamt 23 Spieler in der Herbstsaison eingesetzt haben und einige junge Spieler ihre ersten Einsatzminuten in der Kampfmannschaft bekommen haben und das in der 2. Liga. Wir haben jedoch auch leider einige Langzeitverletzte und wussten, dass auch einige Spieler zum Bundesheer kommen, deshalb war die Herbstsaison sehr fordernd."

"Gehen unseren Weg demütig weiter"

Ligaportal: "Ein absolutes Highlight, der 6:1-Kantersieg bei Herbstmeister UFC Pama am letzten Spieltag im Herbst. Ein Achtungserfolg oder doch auch eine Kampfansage für das Frühjahr"?



Johann Thüringer: "Der Sieg beim Herbstmeister war natürlich ein wunderbares Ergebnis, welches wir gerne in die Pause mitnehmen. Wir haben einen Weg und den gehen wir demütig weiter."



Ligaportal: "Welche Ziele steckt man sich für das Frühjahr"?



Johann Thüringer: "Das Ziel für das Frühjahr wird dann gemeinsam in der zweiten oder dritten Vorbereitungswoche zusammen mit der Mannschaft festgelegt."

