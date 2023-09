Tadten und Pama trennen sich nach spätem Ausgleichstreffer remis

Details Samstag, 09. September 2023 22:01

Jeweils einen Punkt holten Tadten und SK Pama an diesem Samstag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung am vierten Spieltag in der II. Liga Nord.

Zwei Tore in Akt zwei

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Tadten und SK Pama ohne Torerfolg in die Kabinen.

Halbzeit. Bislang eine fade Partie hier in Tadten. Tadten ist die bessere Mannschaft und hatte zwei Chancen. Hoffentlich wird dass im zweiten Durchgang ansehlicher - gleich geht's wieder weiter. sebi08, Ticker-Reporter

Rastislav Kruzliak sicherte Tadten vor 300 Zuschauern die Führung (61.), als er nach astreiner Vorlage flach ins linke, lange Eck vollstreckte. Radovan Nosko, der in der 86. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich, traf vom Elfmeterpunkt zum 1:1. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische Nikica Veselcic die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff.

Der UFC Tadten und der SK Pama trennen sich in einem torchancenarmen Match mit einem 1:1 (0:0) - Remis. Tadten hatte mehr vom Spiel, das Remis ist aber trotzdem gerecht. sebi08, Ticker-Reporter

Bei Tadten präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der Gastgeber in der Tabelle auf Platz acht.

Ein Punkt reichte SK Pama, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun sechs Punkten stehen die Gäste auf Platz vier.

Tadten hat bisher alle fünf Punkte zuhause geholt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

II. Liga Nord: Tadten – SK Pama, 1:1 (0:0)

86 Radovan Nosko 1:1

61 Rastislav Kruzliak 1:0

