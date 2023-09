Nach Rückstand: Pamhagen überrollt Gattendorf

Details Samstag, 02. September 2023 22:17

UFC Pamhagen entschied das Match gegen Gattendorf mit 5:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Man stand einander am dritten Spieltag in der II. Liga Nord gegenüber.

Nach Rückstand drehen die Gäste auf

Norbert Schalling brachte Gattendorf nach 15 Minuten die 1:0-Führung. Emmanuel Ugochukwu Ibebuike trug sich in der 35. Spielminute in die Torschützenliste ein und leitete damit die Trendwende der Gäste ein. Alan Kovac brachte Gattendorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 45. und 49. Minute vollstreckte. Benjamin Bartolich vom Heim-Team sah glatt Rot (48.). Für das 4:1 von UFC Pamhagen sorgte Stefan Andert, der in Minute 62 zur Stelle war. Roman Sabler besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den Gast (77.). Am Ende verbuchte Pamhagen gegen Gattendorf einen Sieg.

Gattendorf ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte der Gastgeber hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

UFC Pamhagen macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang acht.

II. Liga Nord: Gattendorf – UFC Pamhagen, 1:5 (1:2)

77 Roman Sabler 1:5

62 Stefan Andert 1:4

49 Alan Kovac 1:3

47 Alan Kovac 1:2

35 Emmanuel Ugochukwu Ibebuike 1:1

15 Norbert Schalling 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.