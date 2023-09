Spannende Punkteteilung zwischen UFC Pama und Deutsch Jahrndorf

Details Samstag, 09. September 2023 22:03

UFC Pama und Deutsch Jahrndorf trennten sich an Spieltag vier in der II. Liga Nord mit einem 1:1-Unentschieden, welches in Summe leistungsgerecht daherkam.

Packend bis zum Ende

Nach den ersten 45 Minuten ging es für UFC Pama und Deutsch Jahrndorf ohne Torerfolg in die Kabinen. David Bodo brachte Deutsch Jahrndorf in der 68. Spielminute in Führung, als er vom Elfmeterpunkt aus cool blieb und einschob. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Christoph Andreas Fabsich mit seinem Treffer aus der 86. Minute verantwortlich. Er beförderte einen schönen Schuss über den Tormann hinweg ins Glück. Am Ende stand es zwischen UFC Pama und Deutsch Jahrndorf pari.

Schlussendlich doch eine halbwegs spannende und weniger torreiche Partie Warmduscher, Ticker-Reporter

Mit bisher nur vier Treffern zeigte der Sturm von UFC Pama Defizite. Dafür stand die Defensive aber ziemlich sicher.

Mit acht gesammelten Zählern hat Deutsch Jahrndorf den zweiten Platz im Klassement inne.

Der Gast hat das nächste Spiel in sieben Wochen, am 27.10.2023 gegen Breitenbrunn.

II. Liga Nord: UFC Pama – Deutsch Jahrndorf, 1:1 (0:0)

86 Christoph Andreas Fabsich 1:1

68 David Bodo 0:1

