FC Illmitz gewinnt irres Torfestival gegen Pamhagen

Details Samstag, 09. September 2023 22:06

Im Spiel von FC Illmitz gegen Pamhagen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten von FC Illmitz, als man sich in der vierten Runde der II. Liga Nord gegenüberstand.

Illmitz dreht Partie im Abspann

Marco Baumholzer brachte sein Team in der 34. Minute via traumhaften Freistoß nach vorn. Aus der Ruhe ließ sich UFC Pamhagen nicht bringen. Alan Kovac erzielte wenig später den Ausgleich (36.) durch einen Elfmeter. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Das 2:1 von FC Illmitz stellte Wolfgang Gmoser sicher (49.), als er sehenswert mit der Fernse einsetzte. Pamhagen zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Roman Sabler (55.) und Stefan Andert (61.) mit ihren Treffern das Spiel. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Thomas Zwickl bereits wenig später besorgte (66.). Der Treffer zum 4:3 sicherte FC Illmitz nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Gmoser in diesem Spiel (87.) - mit "Köpfchen" hievte er das Heim-Team auf die Siegerstraße. Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Illmitz UFC Pamhagen 4:3.

FC Illmitz reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Die Heimmannschaft rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem sechsten Platz. In dieser Saison sammelte FC Illmitz bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Bei Pamhagen präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9). Pamhagen verbuchte insgesamt einen Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen.

Die Gäste holten auswärts bisher nur drei Zähler.

II. Liga Nord: FC Illmitz – UFC Pamhagen, 4:3 (1:1)

87 Wolfgang Gmoser 4:3

66 Thomas Zwickl 3:3

61 Stefan Andert 2:3

55 Roman Sabler 2:2

49 Wolfgang Gmoser 2:1

36 Alan Kovac 1:1

34 Marco Baumholzer 1:0

