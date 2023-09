Sechs-Tore-Festakt zwischen Winden und Wimpassing endet remis

Details Sonntag, 10. September 2023 17:22

Das Meisterschaftsspiel der 4. Runde in der II. Liga Nord am heutigen Sonntag zwischen FC Winden und Wimpassing endete mit einem höchst unterhaltsamen 3:3-Remis.

Spannung bis zum Schluss

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Winden und Wimpassing ohne Torerfolg in die Kabinen.

Wimpassing drängt auf ein Tor jedoch kann Winden manchmal durch gute Konter Chancen kreieren ein sehr unterhaltsames Spiel Sami, Ticker-Reporter

Jonas Lorenschitz brachte Wimpassing per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 52. und 56. Minute vollstreckte und im Zuge eines Konterns bereits die vermeintliche Vorentscheidung Einzug halten ließ. Lukas Heinicker schlug doppelt zu und glich damit für die Gäste aus (59./77.). Der Anschlusstreffer resultierte aus einem Elfmeter, der Ausgleichstreffer dann durch einen feinen Heber. Dass FC Winden in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Stefan Haider, der in der 78. Minute zur Stelle war. In der 80. Minute sicherte Heinicker seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen dritten Treffer. Schließlich gingen Winden und Wimpassing mit einer Punkteteilung auseinander.

FC Winden bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Gastgeber warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Wimpassing aus, sodass man nun auf dem vierten Platz steht.

II. Liga Nord: FC Winden – Wimpassing, 3:3 (0:0)

80 Lukas Heinicker 3:3

78 Stefan Haider 3:2

77 Lukas Heinicker 2:2

59 Lukas Heinicker 2:1

56 Jonas Lorenschitz 2:0

52 Jonas Lorenschitz 1:0

