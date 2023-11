Deutsch Jahrndorf siegt souverän gegen FC Illmitz

Details Freitag, 10. November 2023 23:09

FC Illmitz steckte gegen Deutsch Jahrndorf eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Man stand sich in Runde 13 am Freitagabend gegenüber. Auf dem Papier ging Deutsch Jahrndorf als Favorit ins Spiel gegen FC Illmitz – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Abgebrüht und souverän - Heimsieg eingetütet!

Patrik Majcher brachte Deutsch Jahrndorf in der 26. Minute in Front. FC Illmitz war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Majcher schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (65.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Michal Matusica, als er das 3:0 für Deutsch Jahrndorf besorgte (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Heimteam am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Illmitz.

Deutsch Jahrndorf schraubte das Punktekonto auf 21 Zähler in die Höhe und rangiert augenblicklich auf Platz drei. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Deutsch Jahrndorf. Insgesamt erst elfmal gelang es dem Gegner, Deutsch Jahrndorf zu überlisten. Deutsch Jahrndorf verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Drei Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat FC Illmitz momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von FC Illmitz waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf – FC Illmitz, 3:0 (1:0)

89 Michal Matusica 3:0

65 Patrik Majcher 2:0

26 Patrik Majcher 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.