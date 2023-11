Wimpassing dreht Partie gegen Deutsch Jahrndorf

Details Samstag, 18. November 2023 19:21

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Wimpassing mit 2:1 gegen Deutsch Jahrndorf gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Die Heimischen bewiesen Comeback-Qualitäten und triumphierten im Nachtrag der 12. Runde nach zwischenzeitlichem Rückstand.

Spätes Siegtor

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Kevin Glock sein Team in der 15. Minute, als er auf 0:1 stellte. Lukas Heinicker nutzte die Chance für Wimpassing und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dass Wimpassing in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Mario Erben, der in der 80. Minute zur Stelle war. Zum Schluss feierte Wimpassing einen dreifachen Punktgewinn gegen Deutsch Jahrndorf.

Die Angriffsreihe von Wimpassing lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 31 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur einmal gaben sich die Gastgeber bisher geschlagen. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der Wimpassing ungeschlagen ist.

Sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Deutsch Jahrndorf derzeit auf dem Konto. Die Gäste bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

II. Liga Nord: Wimpassing – Deutsch Jahrndorf, 2:1 (1:1)

80 Mario Erben 2:1

39 Lukas Heinicker 1:1

15 Kevin Glock 0:1

