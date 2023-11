Gattendorf holt via Comeback Punkt im Kellerduell bei Breitenbrunn

Details Samstag, 18. November 2023 19:13

Breitenbrunn trennte sich an diesem Samstag von Gattendorf mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Die Gäste bewiesen dabei Comeback-Qualitäten.

Spannend bis zum Schluss

Eine starke Leistung zeigte Martin Kocis, der sich mit einem Doppelpack für Breitenbrunn beim Trainer empfahl (10./44.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Ivan Palo beförderte das Leder zum 1:2 von Gattendorf in die Maschen (52.). In der 70. Minute gelang dem Gast, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Norbert Schalling. Zum Kehraus ließ der SCB durch Moritz Kopf nochmals eine Großchance auf den Siegtreffer liegen. Alles sprach für einen Sieg von Breitenbrunn, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Gattendorf noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Einen Sieg, sieben Remis und fünf Niederlagen hat Breitenbrunn momentan auf dem Konto. Zuletzt war bei Breitenbrunn der Wurm drin. In den letzten sechs Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Gattendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Einen Sieg, fünf Remis und sieben Niederlagen hat Gattendorf derzeit auf dem Konto.

II. Liga Nord: Breitenbrunn – Gattendorf, 2:2 (2:0)

70 Norbert Schalling 2:2

52 Ivan Palo 2:1

44 Martin Kocis 2:0

10 Martin Kocis 1:0

