SK Pama gelingt in der Nachspielzeit Ausgleichstor bei Kittsee

Details Freitag, 12. April 2024 22:26

2:2 hieß es nach dem Spiel von Kittsee gegen SK Pama. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Erfolg für SK Pama geendet.

Gast gleicht spät aus

Kittsee ging durch Jozef Sombat in der zwölften Minute in Führung. Ein Tor auf Seiten des Heimteams machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Miroslav Pipiska traf zum 1:1 zugunsten von SK Pama (50.). Ibrahim Kamasik war zur Stelle und markierte das 2:1 von Kittsee (55.). Kittsee schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (94.) traf Edson Da Silva zum Ausgleich für SK Pama. Letztlich trennten sich Kittsee und SK Pama remis.

Sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Kittsee derzeit auf dem Konto. Nur einmal ging Kittsee in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nur zweimal gab sich der Gast bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SK Pama, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Kittsee tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei Breitenbrunn an. Einen Tag später empfängt SK Pama Gols.

II. Liga Nord: Kittsee – SK Pama, 2:2 (1:0)

94 Edson Da Silva 2:2

55 Ibrahim Kamasik 2:1

50 Miroslav Pipiska 1:1

12 Jozef Sombat 1:0

Details

