Doppelpacker Tomas Stasik sichert Andau Punkt gegen Pamhagen

Details Freitag, 12. April 2024 22:25

FC Andau trennte sich an diesem Freitag von UFC Pamhagen mit 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel gegen Andau hatte Pamhagen für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Elfmeter besiegelt Comeback der Hausherren

Vor 300 Zuschauern markierte Roman Sabler per Abstauber das 1:0 (34.). Stefan Andert erhöhte für UFC Pamhagen auf 2:0 (36.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Tomas Stasik mit dem 1:2 für FC Andau zur Stelle (40.). Mit einem Tor Vorsprung für Pamhagen ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 89. Minute sicherte Stasik seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 vom Elfmeterpunkt aus das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Nach einer deutlichen Führung wähnte UFC Pamhagen die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Andau stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft Andau auf FC Illmitz, UFC Pamhagen spielt tags zuvor gegen UFC Pama.

II. Liga Nord: FC Andau – UFC Pamhagen, 2:2 (1:2)

89 Tomas Stasik 2:2

40 Tomas Stasik 1:2

36 Stefan Andert 0:2

34 Roman Sabler 0:1

