Viererpack: Wimpassings Heinicker schießt Steinbrunn ab

Details Samstag, 13. April 2024 20:38

Steinbrunn konnte Wimpassing nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Wimpassing erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem Gast beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Ein überragender Mann bringt die Entscheidung im Alleingang

Lukas Heinicker glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Spitzenreiter (22./39.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Heinicker beseitigte mit seinen Toren (72./87.) die letzten Zweifel am Sieg von Wimpassing. Ein starker Auftritt ermöglichte Wimpassing am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Steinbrunn.

Durch diese Niederlage fällt Steinbrunn in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Insbesondere an vorderster Front kommt Steinbrunn nicht zur Entfaltung, sodass nur 20 erzielte Treffer auf das Konto der Heimmannschaft gehen. Sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Steinbrunn momentan auf dem Konto.

Wimpassing konnte sich gegen Steinbrunn auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Wimpassing stets gesorgt, mehr Tore als Wimpassing (43) markierte nämlich niemand in der II. Liga Nord. Wimpassing weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, sechs Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Steinbrunn baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Wimpassing ist seit drei Spielen unbezwungen.

Steinbrunn tritt am Freitag, den 19.04.2024, um 20:00 Uhr, bei Deutsch Jahrndorf an. Zwei Tage später (15:00 Uhr) empfängt Wimpassing Tadten.

II. Liga Nord: Steinbrunn – Wimpassing, 0:4 (0:2)

87 Lukas Heinicker 0:4

72 Lukas Heinicker 0:3

39 Lukas Heinicker 0:2

22 Lukas Heinicker 0:1

