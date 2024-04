Gols zum dritten Mal in Folge unbesiegt: Spiel in Illmitz gedreht!

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 19:09

Gols kam am Sonntag zu einem 2:1-Erfolg gegen FC Illmitz. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 1:1 gelautet.

Gäste drehen das Spiel

Gols geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Thomas Zwickl das schnelle 1:0 für FC Illmitz erzielte. Wolfgang Roiss nutzte die Chance für Gols und beförderte in der 29. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Lukas Weiss traf in der Schlussphase zum 1:2 (79.). Schließlich strich Gols die Optimalausbeute gegen FC Illmitz ein.

Die Gastgeber mussten schon 34 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Fünf Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat FC Illmitz momentan auf dem Konto.

Mit dem Sieg knüpfte Gols an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamieren die Gäste zehn Siege und drei Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte. Zuletzt lief es erfreulich für Gols, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Kommenden Sonntag, um 17:00 Uhr, tritt FC Illmitz bei FC Andau an, schon einen Tag vorher muss Gols seine Hausaufgaben bei SK Pama erledigen. Los geht es ebenfalls um 17:00 Uhr.

II. Liga Nord: FC Illmitz – Gols, 1:2 (1:1)

79 Lukas Weiss 1:2

29 Wolfgang Roiss 1:1

9 Thomas Zwickl 1:0

