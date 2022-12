ASK Schlaining: Ein Platz im Tabellenmittelfeld wird angestrebt

Details Sonntag, 11. Dezember 2022 20:22

Mit Lukas Poglitsch als neuem Trainer ist der ASK Schlaining in die neue Saison gestartet. Nach neun Runden und einer Serie von fünf Niederlagen und vier Remis und dem letzten Tabellenplatz war die Ära des Neo-Trainers wieder zu Ende. Für ein Spiel übernahm Co-Trainer Dietmar Steurer das Kommando auf der Trainerbank, ehe ihn Joachim Parapatits ablöste. Mit ihm kamen endlich wieder mehr Punkte auf das Habenkonto, drei Remis und der erste Sieg in der Herbstmeisterschaft können sich sehen lassen. Es wird für den ASK kein leichter Weg werden, die Abstiegsränge zu verlassen, aber sollte der Trend der letzten Spiele anhalten, dann sieht die Zukunft für die „Stieglitzfaunga“ wieder besser aus.

Ligaportal.at sprach mit Sektionsleiter Ernst Simon, wie er die momentane Situation sieht, ob Spielertransfers geplant sind und ob der Turnaround seiner Meinung nach geschafft werden kann.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Simon: „Aufgrund der vielen verletzten Spieler, einigen Coronafällen und der vielen Unentschieden kann man mit dem Verlauf der Herbstmeisterschaft nicht zufrieden sein. Außerdem haben die zwei Legionäre Ivan Mamic und Alen Gluhak, welche wir als Verstärkung geholt haben, nicht die Leistung gebracht, welche wir uns von ihnen erwartet hatten.“

Ligaportal: Lag der schlechte Saisonbeginn an Trainer Lukas Poglitsch?

Simon: „Schwer zu sagen, als Mensch war er voll in Ordnung, aber er konnte die Spieler nicht richtig motivieren. Mit Joachim Parapatits als Coach läuft es jetzt viel besser.“

Ligaportal: Wie plant der ASK die Wintervorbereitung? Haben die Spieler ein Heimprogramm zu absolvieren?

Simon: „Wir haben bis Mitte November trainiert, dann bekamen die Spieler ein Heimprogramm und am 15. Januar beginnen wir wieder mit dem Mannschaftstraining. Am 20. Januar haben wir das erste Vorbereitungsspiel gegen Bad Tatzmannsdorf.“

Ligaportal: Gibt es Handlungsbedarf am Spielersektor?

Simon: „Ja, wir müssen uns unbedingt in der Offensive verstärken. Wir haben drei Spieler am Haken, es fehlt nur noch die Unterschrift unter den Verträgen.“

Ligaportal: Nach dem 15. Tabellenplatz im Herbst, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Simon: „Es sollten schon 25 Punkte werden, damit wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich glaube und hoffe, dass wir zum Saisonende auf einem Platz im Mittelfeld der Tabelle sein werden.“