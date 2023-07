ASV Gemeinde Tobaj im Höhenflug: „Das Märchen geht weiter.“

Details Samstag, 08. Juli 2023 08:36

Nach zwei Corona-bedingten abgebrochenen Saisonen, in denen man jeweils Tabellenführer war, schaffte es der ASV Gemeinde Tobaj in der Saison 2021/22 im dritten Anlauf den Aufstieg in die 1. Klasse Süd. Da die Mannen um Goalgetter Lukas Spirk (40 Treffer) keinen ernst zu nehmenden Gegner in dieser Klasse fanden, man kassierte keine Niederlage und erzielte 90 Tore in 26 Matches, beschloss man den Durchmarsch in die II. Liga Süd zu vollziehen. Nun dort angekommen, will man auch in dieser Liga gut mitspielen und einen sicheren Platz im Mittelfeld einnehmen.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Stv. Lukas Spirk, ob er nach dem Herbstmeistertitel mit dem Aufstieg in die II. Liga Süd gerechnet hat und wie er die Chancen seines Vereines in dieser Liga einschätzt und ob sich der Verein kadermäßig verstärken wird.

Ligaportal: Nach dem Herbstmeistertitel hat der Obmann gesagt, „Wir möchten die Mannschaft zusammenhalten, unser Ziel ist nicht, unbedingt aufsteigen zu müssen, aber sollte es doch so kommen, dann nehmen wir den Aufstieg gerne mit. Wir gehen ganz entspannt an diese Sache ran.“ Jetzt haben sie den Durchmarsch geschafft, was waren die Gründe dafür.

Spirk: „Da gibt es viele Gründe, die sehr gute Wintervorbereitung war ein Grundstein für die Meisterschaft, dass der Start in die Frühjahressaison gut war, wir hatten kaum Verletzungen oder Gelb-Sperren zu beklagen. Dazu kommt noch die Homogenität und der Zusammenhalt in der Mannschaft. Auch die Kameradschaft ist ein wichtiger Faktor, denn wenn es einmal nicht besonders gut gelaufen ist, haben wir uns gegenseitig Mut zugesprochen und konnten somit einige Spiele in den letzten Minuten noch drehen.“

Ligaportal: Wie sieht es mit dem Kader aus, sind viele junge, entwicklungsfähigen Spielern vorhanden und auf welchen Positionen gibt es noch einen Handlungsbedarf.

Spirk: „Der Kader ist so weit zusammengeblieben, als Zugänge haben wir: Michael Schendl vom SV Güssing, Robin Jautz-Lackner vom SV Stegersbach, Christoph Pree vom SV Eberau sowie Elias Stranzl und Julian Konrad vom NAWU Punitz. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Förderung junger Talente, die später einmal in die Kampfmannschaft kommen können.“

Ligaportal: Was sind ihre Erwartungen für die kommende Saison?

Spirk: „Das Ziel ist, wie bei allen anderen Aufsteigern, den Klassenerhalt zu schaffen und wenn uns das gelingt, dann ist es für unser Team ein voller Erfolg. In dieser Liga gibt es einige gute Mannschaften, gegen die wird es spannenden und enge Matches geben. Natürlich wäre es schön, wenn wir uns im Mittelfeld der Tabelle festsetzen könnten, aber die primäre Aufgabe ist, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.“

Ligaportal: Wie schätzen sie ihre Möglichkeit ein, auch in der II. Liga Süd als erfolgreicher Torschütze zu brillieren. Nach 28 Tore in der vorletzten Saison, in dieser Saison 40 Treffer.

Spirk: „Das ist schwer zu sagen, ich werde versuchen meine Leistung auf den Platz zu bringen und Tore zu erzielen, die der Mannschaft helfen sollen.“

Ligaportal: Welchen Anteil an diesen Erfolg hat Trainer Jochen Keglovits?

Spirk: „Die Mannschaft ist so gut wie der Trainer, Keglovits kann sowohl mit jungen Spielern als auch mit erfahrenen Akteuren gut umgehen. Wir haben den Trainer vor 18 Monaten geholt, weil wir überzeugt waren, dass er eine hervorragende Arbeit leistet, und das hat er mit den beiden Meistertiteln bewiesen. Er will einen ansehnlichen Fußball spielen lassen, was uns sehr liegt und als Trainer passt er zu 100 % zur Mannschaft.“

