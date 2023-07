ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab kehrt als Vizemeister in die II. Liga Süd zurück

Details Dienstag, 11. Juli 2023 08:02

Der direkte Wiederaufstieg vom ASV Pizzeria Palermo St. Martin an der Raab hing bis zuletzt an einem seidenen Faden, nach der Heimniederlage im vorletzten Spiel gegen den unmittelbaren Konkurrenten SK Unterschützen schaffte man ein torloses Remis beim SK-Sankt Michael und wurde mit einem Punkt Vorsprung Vizemeister in der 1. Klasse Süd. Das Fundament für diesen Aufstieg legte man im heimischen Stadion, indem man zehn Matches gewonnen hatte. Ein weiterer Baustein für diesen Erfolg ist Luka Vrhunc Pfeifer, der 20 Treffern, ein Drittel aller Tore des ASV erzielt hat.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Edwin Janosch, wie er die Vizemeisterschaft und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet, und welche Ziele er für kommende Saison in der II. Liga Süd hat.

Ligaportal: Was waren die Gründe, dass ihr den sofortigen Wiederaufstieg in die II. Liga Süd geschafft habt? Haben Sie damit gerechnet?

Janosch: „Es ist schwer zu sagen, eigentlich haben wir nicht damit gerechnet. Aber wir haben durchgehen eine konstante Leistung gebracht und hatten zum Saisonbeginn zwei neue Spieler in die Kampfmannschaft geholt.“

Ligaportal: Habt ihr mit einem neuen Sponsor?

Janosch: „Nein, die Sponsoren werden ausgelost, welcher Namen vor dem Vereinsnamen erscheint.“

Ligaportal: War man auf dem Transfermarkt schon aktiv, gibt es bereits Zugänge. Kommt ein sogenannter Kapazunder? Gibt es junge Spieler, welche in die Kampfmannschaft aufrücken können?

Janosch: „Wir haben bis jetzt drei neue Spieler verpflichtet, das sind Mario Kreso vom SV Union Sturm Klöch, Mate Zsamba vom USV Raiffeisen WM Hatzendorf und Matjaz Tigeli kommt aus Slowenien. Wir haben etliche junge Spieler, die in die Kampfmannschaft aufrücken können. Einen Kapazunder brauchen wir nicht, wir haben genügend erfahrene Spieler auf dem Rasen.“

Ligaportal: Welchen Anteil hat Trainer Panic am Wiederaufstieg?

Janosch: „Zvonimir Panic als Trainer und Johann Holzmann als Spieler und Co-Trainer bilden das Trainerteam und das hat sich ausgezeichnet bewährt.“

Ligaportal: „Welche Erwartungen haben Sie für die kommende Saison?“

Janosch: „Mit dem bestehenden Kader wollen wir uns auf einem sicheren Tabellenmittelplatz positionieren und mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“

