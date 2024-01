II. Liga Süd: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

II. Liga Süd

Details Dienstag, 19. Dezember 2023 17:08

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.



Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Tobias Hafner (SV Eberau)

Endergebnis:

1. Tobias Hafner (SV Eberau / 8650 Stimmen)

2. Maximilian Posch (SV Neuberg / 3786 Stimmen)

3. Dominik Weber (SV Neuberg / 2907 Stimmen)

4. Alexandru Liuba (UFC Markt Allhau / 1874 Stimmen)

5. Manuel Halb (UFC Jennersdorf / 1682 Stimmen)

6. Julian Grandits (Grafenschachen / 1363 Stimmen)

7. Christopher Thaller (SV Heiligenkreuz / 1157 Stimmen)

8. Michael Kulovits (SV Kukmirn / 825 Stimmen)

9. Manuel Fritz (SV Stegersbach / 801 Stimmen)

10. Sebastian Weber (SV Güssing / 744 Stimmen)