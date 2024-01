ASV Gemeinde Tobaj: Verletzungsteufel als Spielverderber

II. Liga Süd

Details Dienstag, 09. Jänner 2024 09:36

Nach dem Durchmarsch von der 2. Klasse in die II. Liga Süd ist der ASV Gemeinde Tobaj in der Herbstsaison auf einem Platz im Mittelfeld der Tabelle gelandet. Nach dem zweimaligen Meistertitel im Anschluss an die Corona-Pandemie-Pause konnte man von der Truppe um Goalgetter Lukas Spirk etwas mehr erwarten, aber ein Foul in der 4. Runde der Meisterschaft im Spiel gegen Korkisch Rotenturm setzte den Torlieferanten des ASV mit einer schweren Knieverletzung außer Gefecht. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits sechs Tore in drei Matches geliefert.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Stv. und Goalgetter Lukas Spirk, ob er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und wie es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge aussieht.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Spirk: „Grundsätzlich sind wir mit dem Abschneiden in der Herbstsaison sehr zufrieden. Wir stehen auf dem achten Tabellenplatz, mit 22 Punkten auf dem Habenkonto, mehr kann man von einem Aufsteiger nicht erwarten.“

Ligaportal: Was waren die Gründe für die Niederlagenserie zum Ende der Herbstsaison

Spirk: „Wir hatten mit vielen Verletzungen unserer Spieler zu kämpfen, die lange Saison machte sich auch bemerkbar, es war eine gewisse Müdigkeit vorhanden.“

Ligaportal: Welche Verletzung hat Sie außer Gefecht gesetzt.

Spirk: „Das linke Knie war komplett beschädigt, Kreuzbandriss, Meniskusschäden und der Bruch vom Schienbeinkopf waren die Verletzungen. Ich werde auch im Frühjahr nicht einsatzbereit sein.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Spirk: „Torwart Patrick Weber, der nach Anfangsschwierigkeiten immer besser wurde, ansonsten war die gesamte Mannschaft im Kollektiv top. Wir haben eine gesunde Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, die durch ihre adäquate Leistungen überzeugen konnten.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Spirk: „Wir haben momentan weder Zu- noch Abgänge zu verzeichnen, wir hören uns um und sollte sich etwas Interessantes ergeben, dann werden wir darauf reagieren.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Spirk: „Die Spieler haben ab Weihnachten einen Home-Trainingsplan bekommen, wir haben an zwei Hallenturniere teilgenommen und den zweiten und dritten Platz erreicht. Am 19. Januar starten wir mit dem Mannschaftstraining."

Ligaportal: Welcher Platz wird zum Saisonende angestrebt?

Spirk: „Wenn wir den momentanen Tabellenplatz behalten könnten, wäre das in der ersten Saison in der II. Liga, ein großer Erfolg für uns.“