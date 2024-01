II. Liga Süd

Details Dienstag, 09. Jänner 2024 12:12

Top-Trainer der Hinrunde – Saso Kupcic im Wordrap

Die Hinserie in der II. Liga Süd zeigte, dass der UFC Jennersdorf mit acht Punkten Vorsprung auf dem Weg in die Burgenlandliga ist. Im Sommer 2021 übernahm der damals als Trainer im Burgenland noch unbekannte Saso Kupcic den UFC. Dem dritten Rang im ersten Jahr folgte der Vize-Meistertitel in der Saison 2022/23. Nun scheint der Erfolgslauf weiterzugehen, fast drei erzielte Treffer pro Spiel und 0,8 Tore im Schnitt erhalten, zeigen auf, dass sowohl die Offensive als auch die Defensive hervorragende Leistungen zeigen. In einer mehrteiligen Serie nutzt Ligaportal.at nun die Gelegenheit, ausgewählte Trainer, die mit ihrer Mannschaft in verschiedenen Ligen Herbstmeister geworden sind, aus einem anderen, persönlichen Blickwinkel zu betrachten:

UFC Jennersdorf: „Der UFC ist für mich ein hervorragend organisierter Verein, mit engagierten Funktionären und vielen jungen talentierten Spielern.“

Warum Fußball-Trainer geworden: „Nach meiner Karriere als Spieler interessierte mich die Arbeit eines Trainers, ich habe in Slowenien damit begonnen und wurde dann im Sommer 2021 in Jennersdorf verpflichtet.“

Wie lange schon als Trainer tätig: „Seit fünf Jahren.“

Gibt es neben dem Trainerjob einen weiteren Beruf: „Ich bin als Sportlehrer tätig und als Sportscout für zwei slowenische Vereine.“

Sich selbst als Trainer beschreiben: „Ich bin ein junger Trainer, der sich immer weiterentwickeln will und neue Sachen ausprobiert.“

Der sportlich größte Erfolg: „Vize-Meister im letzten Jahr in der II. Liga Süd.“

Erfolgstrainer Saso Kupic in Aktion

Zu meinen Stärken zähle ich: „Meine Motivationskünste und meine ausgeklügelte Taktik vor jedem Spiel.“

Lieblingsspeise: „Hähnchen mit Kartoffeln.“

Ein neuer Tag beginnt für mich mit: „Mit einem guten Tee.“

Welcher internationale Trainer ist zurzeit der Beste für sie: „Jürgen Klopp.“

Mein Meistertipp in

- Österreich: „Sturm Graz.“

- Deutschland: „Bayern München.“

Saisonziel für das Frühjahr: „Den Aufstieg erreichen.“

Frauenfußball ist: „Er wird immer populärer.“

Das bringt mich zum Lachen: „Ein guter Witz.“

Das ärgert mich: „Wenn junge Spieler nicht mit 100 % mittrainieren.“

Ligaportal: „Ich bin sehr zufrieden mit der Berichterstattung im Amateurfußball.“