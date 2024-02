SV Stegersbach gibt Platz in den Top 3 als Saisonziel aus

II. Liga Süd

Donnerstag, 01. Februar 2024

Der SV Stegersbach hat sich in dieser Saison erheblich gesteigert. Lag man zum selben Zeitpunkt im letzten Jahr noch auf dem 10. Tabellenrang, so wurde man in dieser Saison Vize-Herbstmeister. Der SV hatte sich im Sommer 2023 mit neuen Spielern verstärkt und hatte das Glück, dass die beiden neu verpflichteten Legionäre ausgezeichnete Leistungen zeigten.

Ligaportal.at sprach mit dem sportlichen Leiter Helmut Siderits, welches Fazit er nach der Herbstmeisterschaft zieht, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und ob es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge gegeben hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie am Ende der Herbstsaison?

Siderits: „Das Fazit ist gut, wobei wir zum Ende der Saison unnötig Punkte verschenkt haben, die uns leider momentan auf dem Tabellenführer fehlen. Wir haben mit vielen neuen Spielern die Saison begonnen und hatten Glück bei den Legionären, die eine adäquate Leistung gezeigt haben. Am Ende des Tages sind wir aber sehr zufrieden.“

Ligaportal: Was sind die Stärken und Schwächen der Mannschaft?

Siderits: „Die Stärken sind auf jeden Fall der Offensivbereich und der Teamgeist, Schwächen gibt es in der Defensive, wir haben zu viele Tore bekommen.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Siderits: „Zum einen war es das Kollektiv, zum anderen der Führende der Torschützenliste, Zsolt Balázs und der Top-Vorlagengeber Oliver Poandl.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Siderits: „Aktuell haben wir noch keinen Transfer getätigt, sollten wir bei einem Außendecker fündig werden, dann würden wir ihn verpflichten, aber nicht um jeden Preis. Abgegeben haben wir Lukas Haas nach Güssing und Erich Bencsics nach Stinatz.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Siderits: „Ab 15. Januar haben wir mit dem Mannschaftstraining begonnen, bedauerlicherweise haben wir zu diesem Zeitpunkt sechs verletzte Spieler gehabt, und deswegen haben wir das erste Vorbereitungsspiel gegen Oberwart mit 7:1 verloren. Zwischenzeitlich sind die meisten verletzten Spieler wieder genesen und am Freitag im Testspiel gegen Hainburg wieder einsatzfähig.“

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz wird zum Saisonende angestrebt?

Siderits: „Unter den ersten fünf wäre schön, super wäre ein Platz in den Top 3.