Dank torreicher erster Spielhälfte: Neuberg siegt bei Eberau

Details Samstag, 29. April 2023 08:03

Am Freitagabend entführte der SV Neuberg im Gastspiel beim SV Eberau drei Zähler und siegte im Zuge der 24. Runde mit 2:1. Enger ging es kaum: Eberau hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Tore nur in Hälfte eins

Dominik Pelzmann brachte die Gäste in Front, als er in Minute 23 nach einem Fehlpass der gegnerischen Verteidigung mit dem 1:0 zur Stelle war. Bevor es in die Pause ging, hatte Stephan Josef Draxler noch das 1:1 von SV Eberau parat (45.). Doch in der Nachspielzeit von Akt eins schlugen die Gäste ein weiteres Mal zurück: Josip Golubar brachte den Ball quasi mit dem Pausenpfiff zum 2:1 zugunsten des SV Neuberg über die Linie. In Comeback-Schwierigkeiten brachte Stephan Josef Draxler Eberau in der 58. Minute, indem der Torschütze die Ampelkarte kassierte und die Hausherren fortan in Unterzahl zu agieren hatten. Obwohl SV Marsch Neuberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Eberau zugleich nicht, die Partie zu drehen - die Gäste gewinnen mit 2:1.

Trotz der Schlappe behält Eberau den sechsten Tabellenplatz bei. Der Gastgeber verbuchte insgesamt elf Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Die Leistungskurve von SV Eberau zeigt nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Nachdem SV Neuberg die Hinserie auf Platz 13 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine ordentliche Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Neuberg aktuell den ersten Rang. SV Marsch Neuberg bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem elften Platz. Zehn Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Neuberg in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Eberau ist am kommenden Samstag zu Gast bei ASK Jabing. Für SV Marsch Neuberg geht es am kommenden Montag bei Jabing weiter.

II. Liga Süd: SV Eberau – SV Marsch Neuberg, 1:2 (1:2)

47 Josip Golubar 1:2

45 Stephan Josef Draxler 1:1

23 Dominik Pelzmann 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei