Ein Fünkchen Hoffnung für Heiligenbrunn: 2:0 Sieg in Grafenschachen

Details Montag, 22. Mai 2023 08:51

Der Tabellendritte der II. Liga Süd, der SC Grafenschachen empfing das Tabellenschlusslicht SV Heiligenbrunn zur 27. Runde in der Meisterschaft. Die Hausherren hätten bei einem Sieg noch eine theoretische Chance für den Aufstieg in die Burgenlandliga gehabt, für die Gäste zählte nur ein Sieg im Abstiegskampf. Die Heiligenbrunner wuchsen über sich hinaus und besiegten den haushohen Favoriten mit 2:0 und zeigten auf, dass sie mit aller Kraft dem Abstieg entrinnen möchten.

Heiligenbrunner Führung knapp vor der Pause

Zu Beginn der Begegnung übernahmen die Grafenschachener zunächst die Spielkontrolle. Aber die Heiligenbrunner versteckten sich nicht und kamen ihrerseits zu guten Offensivspielzügen. So ging das Spiel hin und her, keine Mannschaft, konnte sich eine Überlegenheit erspielen. Bei den Gästen hatte Martin Pal und Boris Vurusic gute Möglichkeiten, die Führung für die Auswärtigen zu erzielen, sie konnten diese Torchancen nicht verwerten. In der 45. Minute wurde Boris Vurusic im Strafraum der Hausherren gelegt und Schiedsrichter Arif Erdem zeigte sofort auf den Punkt. Diese Chance zur Führung ließ sich Admir Vikic nicht entgehen und verwandelte den Penalty souverän zur 1:0 Führung der Auswärtigen. Mit diesem knappen Vorsprung der Gäste wurden auch die Seiten gewechselt.

Die Gäste brachten den Sieg über die Runden

Kurz nach dem Seitenwechsel, in der 49. Minute erhöhten die Heiligenbrunner die Führung, ein langer, weiter Pass erreichte Jan Humar, der läuft allein auf den Goalie der Hausherren zu und schiebt das Leder gekonnt an ihm vorbei zum 2:0 für die Gäste. Im weiteren Verlauf der Begegnung gab es noch Torchancen für Hüben wie drüben, die brachten aber keine Ergebnisveränderung. Mit diesem überraschenden Auswärtssieg zeigten die Heiligenbrunner auf, dass sie sich mit aller Kraft gegen den drohenden Abstieg wehren.

Stimme zum Spiel

Mathias Kedl, Trainer SV Heiligenbrunn

"Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, haben fast keine Torchancen der Gäste zugelassen. Wir sind sehr tief gestanden, haben kein Konter zugelassen und Grafenschachen fand keine Mittel, unsere Abwehr zu überspielen. Heute haben wir drei wichtige Punkte gewonnen, nur schade, dass wir in der Vergangenheit viele Punkte haben unnötig liegen lassen."

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei