Comeback erfolgreich abgewendet: Rotenturm ringt Olbendorf nieder

Details Samstag, 03. Juni 2023 22:51

ASKÖ Korkisch Rotenturm gewann das Samstagsspiel im Zuge der 29. Runde in der II. Liga Süd gegen Olbendorf mit 4:2. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASKÖ Korkisch Rotenturm heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte ASKÖ Rotenturm durch einen 2:1-Erfolg bei Olbendorf die drei Punkte eingefahren.

Heimsieg für Rotenturm

ASKÖ Korkisch Rotenturm ging in Minute 18 durch den ersten Tagestreffer von Steve Gröller in Front. Komfortabel war die Pausenführung des Gastgebers nicht, aber immerhin ging ASKÖ Rotenturm mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Erik Csaba Burai glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für ASKÖ Korkisch Rotenturm (47./68.) und ließ damit die vermeintliche Vorentscheidung Einzug halten. Thomas Nebl verkürzte für Olbendorf später in der 77. Minute auf 1:3. Der Gast traf etwas später zum 2:3 (89.) durch Jürgen Tenker und schnupperte nochmals an einem Comeback. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Lorand Benjamin Keszeg für einen Treffer sorgte (97.) und mit dem 4:2 für den Schlusspunkt sorgte. Am Schluss siegte ASKÖ Rotenturm gegen Olbendorf.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte ASKÖ Korkisch Rotenturm im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. In den letzten fünf Partien ließ ASKÖ Rotenturm ein paar Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man sieben.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Olbendorf rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Nun musste sich Olbendorf schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die acht Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Am nächsten Samstag reist ASKÖ Korkisch Rotenturm zu SpG Edelserpentin, zeitgleich empfängt Olbendorf SV Eberau.

II. Liga Süd: ASKÖ Korkisch Rotenturm – Olbendorf, 4:2 (1:0)

97 Lorand Benjamin Keszeg 4:2

89 Juergen Trenker 3:2

77 Thomas Nebl 3:1

68 Erik Csaba Burai 3:0

47 Erik Csaba Burai 2:0

18 Steve Groeller 1:0

