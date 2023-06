Meister Edelserpentin remisiert am letzten Spieltag gegen Rotenturm

Details Samstag, 10. Juni 2023 23:19

Der bereits feststehende Meister SpG Edelserpentin und ASKÖ Korkisch Rotenturm trennten sich zum Saisonausklang mit einem 2:2-Remis. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften egalisiert und 2:2 remis gespielt.

Zwei konträre Halbzeiten

In Minute 23 traf SpG Edelserpentin zum ersten Mal ins Schwarze - Nico Benkö markierte nach einer ausgeglichenen Anfangsphase das 1:0 für den Tabellenprimus. Kirill Zolta Lakatos beförderte das Leder zum 2:0 für den Leader über die Linie (34.). Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. Erik Csaba Burai schlug doppelt zu und glich damit für ASKÖ Rotenturm aus (56./87.). Gedanklich hatte SpG Edelserpentin den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem Gast am Ende noch den Teilerfolg.

Zahlen & Fakten

Nach dem letzten Spiel der Saison kann SpG Edelserpentin die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der II. Liga Süd feiern. Der Gastgeber bewies in dieser Saison sowohl in der Defensive als auch in der Offensive große Qualität, sodass SpG Edelserpentin unterm Strich mit einem sehr guten Torverhältnis von 68:30 dasteht. Kaum einem Gegner gelang es im Laufe der Saison, SpG Edelserpentin zu bezwingen. Lediglich sechsmal verließ SpG Edelserpentin das Feld als geschlagene Mannschaft.

Nachdem ASKÖ Korkisch Rotenturm in diesem Jahr oben mitmischte, will man in der nächsten Saison richtig angreifen. ASKÖ Rotenturm schritt in dieser Saison mit großer Offensivlust zur Tat und markierte insgesamt 55 Tore. Im gesamten Saisonverlauf holte man 14 Siege und sieben Remis und musste nur neun Niederlagen hinnehmen. ASKÖ Rotenturm zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte acht Punkte aus den letzten fünf Spielen.

II. Liga Süd: SpG Edelserpentin – ASKÖ Korkisch Rotenturm, 2:2 (2:0)

87 Erik Csaba Burai 2:2

56 Erik Csaba Burai 2:1

34 Kirill Zolta Lakatos 2:0

23 Nico Benkoe 1:0

