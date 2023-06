Fink-Hattrick beschert Mühlgraben den vierten Sieg in Folge

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:24

SV Mühlgraben erreichte zum Saisonabschluss einen deutlichen 5:2-Erfolg auf fremden Geläuf gegen SV Heiligenbrunn. Pflichtgemäß strich Mühlgraben gegen Heiligenbrunn drei Zähler ein. SV Mühlgraben hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:0 durchgesetzt.

Nach dem Kabinengang geigen die Gäste auf...

SV Heiligenbrunn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Niko Adamic traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Mühlgraben glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für Heiligenbrunn in die Kabinen. Dominik Kahr ließ sich in der 47. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für SV Mühlgraben. Damit nahm ein dominanter zweiter Abschnitt des Gastes seinen Lauf: Christoph Fink sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:1 (58./65./71.) aus der Perspektive der Herren aus Mühlgraben. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 75. Minute machte Adamic zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Mühlgraben war jedoch weiterhin groß. Grega Vurcer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SV Mühlgraben (82.). Schließlich strich Mühlgraben die Optimalausbeute gegen SV Heiligenbrunn ein.

Zahlen & Fakten

Unterm Strich kassierte Heiligenbrunn 77 Gegentreffer. Die Saisonbilanz von SV Heiligenbrunn kommt dürftig daher, wie vier Siege, neun Remis und 17 Niederlagen nachhaltig belegen.

Über weite Strecken der Saison zeigte SV Mühlgraben große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Dass Mühlgraben über eine funktionierende Offensivabteilung verfügt, zeigte sich auch beim letzten Aufritt des Fußballjahres. SV Mühlgraben erzielte insgesamt 64 Treffer. Für Mühlgraben lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 16 Siegen, sieben Remis und nur sieben Pleiten eindrucksvoll aufzeigt. Gegen Ende der Spielzeit trumpfte SV Mühlgraben nochmal groß auf und gewann die letzten vier Spiele.

II. Liga Süd: SV Heiligenbrunn – SV Mühlgraben, 2:5 (1:0)

82 Grega Vurcer 2:5

75 Niko Adamic 2:4

71 Christoph Fink 1:4

65 Christoph Fink 1:3

58 Christoph Fink 1:2

47 Dominik Kahr 1:1

6 Niko Adamic 1:0

