Schlusslicht St. Martin kassiert bei Großpetersdorf herbe Pleite

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:38

SV Großpetersdorf kam gegen ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab zu einem klaren 4:0-Erfolg. An der Favoritenstellung ließ Großpetersdorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen ASV Sankt Martin/Raab einen Sieg davon.

Souveräne Angelegenheit

Für das erste Tor sorgte Valentin Gabriel. In der achten Minute traf der Spieler von SV Großpetersdorf ins Schwarze. Matthias Hetyei nutzte die Chance für das Heimteam und beförderte in der 22. Minute das Leder per Kopf zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für Großpetersdorf ging es in die Halbzeitpause. Elias Unger vollendete zum dritten Tagestreffer in der 62. Spielminute. SV Großpetersdorf baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Daniel Gottfried in der 93. Minute traf. Am Ende kam Großpetersdorf gegen Sankt Martin/Raab zu einem verdienten Sieg.

Mit dem Dreier sprang SV Großpetersdorf auf den siebten Platz der II. Liga Süd. Vier Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat Großpetersdorf momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab ist SV Großpetersdorf weiter im Aufwind.

35 Gegentreffer musste ASV Sankt Martin/Raab im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Die Offensive von Sankt Martin/Raab zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – acht geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten des Schlusslichts alles andere als positiv. Die Situation von ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen SV Großpetersdorf handelte man sich bereits die sechste Niederlage am Stück ein.

Großpetersdorf tritt kommenden Donnerstag, um 16:00 Uhr, bei SV Marsch Neuberg an. Drei Tage später empfängt ASV Sankt Martin/Raab SC Grafenschachen.

II. Liga Süd: SV Großpetersdorf – ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab, 4:0 (2:0)

93 Daniel Gottfried 4:0

62 Elias Unger 3:0

22 Matthias Hetyei 2:0

8 Valentin Gabriel 1:0

