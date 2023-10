Eberau fügt Mühlgraben am Freitagabend empfindliche Pleite zu

Details Freitag, 20. Oktober 2023 22:47

Am Freitagabend trafen sich der SV Eberau und der SV Mühlgraben im Zuge der 12. Runde in der II. Liga Süd - dabei behielten die Hausherren in einem unterhaltsamen Match letzten Endes klar die Oberhand, siegten mit 4:1.

"Vier gewinnt" aus heimischer Sicht

Bereits in der 17. Minute gelang den Heimischen durch Marcell Horvath der Führungstreffer. Nach feiner Kombination durch die Mitte wird der Abschluss geblockt und der Angreifer vollstreckte in die Maschen - 1:0. In Minute 23 legte der Gastgeber nach: Nach einem an die Stange krachenden Freistoß reagierte Bence Bendeguez Pataki gedankenschnell und markierte via Kopfball das 2:0. Nach feiner Ballstafette an der Strafraumlinie vollendete Jonas Prem in Minute 30 zum 2:1. Damit ging es in die Pause.

Direkt nach Wiederbeginn war der Zwei-Tore-Polster wiederhergestellt: Nach einem Gestochere markierte neuerlich Bence Bendeguez Pataki den Treffer, sorgte für die Vorentscheidung (47.). Den Schlusspunkt markierte Mark Abert via Abstauber nach punktgenauem Stanglpass - 4:1.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.