Klarer Erfolg für Grafenschachen über Rechnitz

Grafenschachen erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen SV Rechnitz. SC Grafenschachen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Rechnitz einen klaren Erfolg.

Souveränes Unterfangen

Jakob Lang brachte Grafenschachen in der 38. Minute in Front, als er nach einem Eckball zum 1:0 traf. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Matthias Wenzl seine Chance und schoss das 2:0 (42.) für die Heimmannschaft nach fabelhaftem Stanglpass. Mit der Führung für SC Grafenschachen ging es in die Kabine. Grafenschachen baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Anze Kosnik in der 91. Minute traf. Am Ende verbuchte SC Grafenschachen gegen SV Rechnitz die maximale Punkteausbeute.

Mit dem Sieg baute SC Grafenschachen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Grafenschachen sieben Siege, ein Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Vier Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat Rechnitz derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt waren die Gäste in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Grafenschachen setzte sich mit diesem Sieg von SV Rechnitz ab und belegt nun mit 22 Punkten den fünften Rang, während Rechnitz weiterhin 17 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag tritt SC Grafenschachen bei ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab an, während SV Rechnitz einen Tag zuvor ASKÖ Korkisch Rotenturm empfängt.

II. Liga Süd: SC Grafenschachen – SV Rechnitz, 3:0 (2:0)

91 Anze Kosnik 3:0

42 Matthias Wenzl 2:0

38 Jakob Lang 1:0

