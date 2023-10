Markt Allhau feiert Kantersieg bei SV Güssing

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:28

Mit 0:4 verlor SV Güssing am vergangenen Samstag deutlich gegen UFC Markt Allhau. Markt Allhau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte an Spieltag 12 gegen SV Güssing einen klaren Erfolg.

Gastspielerfolg mit Bravour

Vor 147 Zuschauern markierte Stefan Binder das 1:0 (5.), indem er die Kugel ins lange Eck bugsierte. Gergely Sziklasi nutzte die Chance für UFC Markt Allhau und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Sziklasi brachte Markt Allhau in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (65.). Eigentlich war SV Güssing schon geschlagen, als Harun Jamoul das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (70.). Letztlich fuhr UFC Markt Allhau einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Ein Spiel mit vielen Höhen aber auch - wie es dazugehört - Tiefen. Den etwa 147 Zuschauern wurden einige Schmankerl dargeboten. Der GSV belohnt sich nicht für die starke Leistung. Eine starke Leistung hat jedoch die Kantine des GSV dargeboten, ein weiterer Besuch einer Heimpartie des GSV wird dies wohl in der nachsich ziehen. Immerhin hat man vier (in Zahlen 4) Tore gesehen, auch keine Selbstverständlichkeit. Für die nächsten Spiele wünscht unser Team - allseits bekannt: Alles Gute und good kick! Lackierer H., Ticker-Reporter

Nach der empfindlichen Schlappe steckt SV Güssing weiter im Schlamassel. In der Defensive drückt der Schuh beim Heimteam, was in den 28 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich SV Güssing schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von SV Güssing bleibt angespannt. Gegen Markt Allhau musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

UFC Markt Allhau liegt im Klassement nun auf Rang sieben. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Markt Allhau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

SV Güssing stellt sich am Freitag (19:30 Uhr) bei SV Stegersbach vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt UFC Markt Allhau ASV Gemeinde Tobaj.

II. Liga Süd: SV Güssing – UFC Markt Allhau, 0:4 (0:2)

70 Harun Jamoul 0:4

65 Gergely Sziklasi 0:3

36 Gergely Sziklasi 0:2

5 Stefan Binder 0:1

