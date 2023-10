SV Neuberg spielt bei ASV Tobaj groß auf und schreibt dreifach an

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 20:32

SV Marsch Neuberg kam gegen ASV Gemeinde Tobaj zu einem klaren 3:0-Erfolg. Die Partie stand zur Komplettierung der 12. Runde in der II. Liga Süd auf der Agenda.

Konterfußball par excellence

Ivan Hajdic brachte SV Neuberg in der 20. Minute nach vorn, als er nach einem Eckball das 0:1 markierte. Hernach kamen beide Teams zu guten Möglichkeiten. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. In der 67. Minute erhöhte Dominik Weber nach einem Konter auf 2:0 für Neuberg. Die Gäste bauten die Führung in der Nachspielzeit aus, als Josip Golubar in der 91. Minute traf. Am Schluss siegte SV Marsch Neuberg gegen ASV Tobaj.

ASV Gemeinde Tobaj hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Die Gastgeber verbuchten insgesamt sieben Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von SV Neuberg aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sieben ein. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Neuberg momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über ASV Tobaj ist SV Marsch Neuberg weiter im Aufwind.

ASV Gemeinde Tobaj tritt am Mittwoch, den 25.10.2023, um 19:30 Uhr, bei UFC Markt Allhau an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt SV Neuberg SV Großpetersdorf.

II. Liga Süd: ASV Gemeinde Tobaj – SV Marsch Neuberg, 0:3 (0:1)

91 Josip Golubar 0:3

67 Dominik Weber 0:2

20 Ivan Hajdic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.