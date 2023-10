Markt Allhau holt Heimsieg gegen ASV Tobaj

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 17:17

Gegen UFC Markt Allhau holte sich ASV Gemeinde Tobaj eine 1:3-Schlappe ab. Die Partie ging im Zuge der 13. Runde in der II. Liga Süd bereits am Mittwochabend über die Bühne. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Markt Allhau die Nase vorn.

Dem Gast bleibt nur der Ehrentreffer

Ferenc Racz brachte die Heimmannschaft in der 20. Minute nach vorn. Hernach ließ Christian Teller eine Kopfballmöglichkeit für das Heimteam aus, während gegenüber ein Freistoß für Gefahr sorgte. Die Pausenführung von UFC Markt Allhau fiel knapp aus. In der 55. Minute brachte Stephan Radics das Netz für Markt Allhau zum Zappeln und sorgte für den Zwei-Tore-Vorsprung. Kurz vor Schluss traf Harun Jamoul für UFC Markt Allhau (92.). Kurz darauf traf Robin Jautz-Lackner in der Nachspielzeit für ASV Tobaj (94.) zum Ehrentreffer. Am Ende verbuchte Markt Allhau gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

UFC Markt Allhau klettert nach diesem Spiel auf den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Markt Allhau momentan auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte UFC Markt Allhau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Sieben Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat ASV Tobaj derzeit auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat ASV Gemeinde Tobaj noch Luft nach oben.

II. Liga Süd: UFC Markt Allhau – ASV Gemeinde Tobaj, 3:1 (1:0)

94 Robin Jautz-Lackner 3:1

92 Harun Jamoul 3:0

55 Stephan Radics 2:0

20 Ferenc Racz 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.