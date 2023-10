Leader Jennersdorf mit klarem Sieg im Derby bei Mühlgraben

Details Samstag, 28. Oktober 2023 23:23

UFC Jennersdorf fertigte Mühlgraben am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab und behielt im Derby der 13. Runde in der II. Liga Süd mit Bravour die Oberhand. Jennersdorf setzte sich standesgemäß gegen SV Mühlgraben durch und bleibt Erster.

Schützenfest für den Spitzenreiter

Michael Wagner sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (11./23./30.) aus der Perspektive von UFC Lumitech Jennersdorf. Beim ersten Treffer umspielte er den Schlussmann, beim zweiten traf er nach schnellen Aufbau infolge eines Ballgewinnes und beim dritten überhob er den Goalie. Bis zur Pause hielt die Defensive von Mühlgraben dicht, sodass sich der Vorsprung von UFC Jennersdorf nicht weiter vergrößerte. Als Elias Josef Niederl in Minute 51 die Ampelkarte sah, schien die Partie endgültig zugunsten von Jennersdorf entschieden. Jaka Vajda schoss in der 66. Minute das 4:0, indem er nach Ballgewinn links unten einschob. Nico Boandl legte in der 75. Minute per Kopf zum 5:0 für den Ligaprimus nach. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr UFC Lumitech Jennersdorf einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Der Gastgeber musste schon 29 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich Mühlgraben schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der Zu-null-Sieg lässt UFC Jennersdorf passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. 37 Tore – mehr Treffer als Jennersdorf erzielte kein anderes Team der II. Liga Süd. Mit dem Sieg baute UFC Jennersdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte UFC Lumitech Jennersdorf zehn Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Mühlgraben stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei SV Güssing vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt UFC Lumitech Jennersdorf Olbendorf.

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – UFC Lumitech Jennersdorf, 0:5 (0:3)

75 Nico Boandl 0:5

66 Jaka Vajda 0:4

30 Michael Wagner 0:3

23 Michael Wagner 0:2

11 Michael Wagner 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.