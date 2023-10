ASV Sankt Martin/Raab unterliegt Grafenschachen deutlich

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 19:44

SC Grafenschachen setzte sich standesgemäß gegen ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab mit 4:0 durch. An der Favoritenstellung ließ Grafenschachen keine Zweifel aufkommen und trug am Sonntag an Spieltag 13 gegen ASV Sankt Martin/Raab einen Sieg davon.

Klarer Gastspielerfolg

Gabor Hart markierte vor 150 Zuschauern die Führung für SC Grafenschachen (5.), indem er ins lange Eck vollstreckte. Bereits in der 15. Minute erhöhte Anze Kosnik den Vorsprung des Gasts via Abpraller. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Oliver Zankl nach einem Eckball einen weiteren Treffer für Grafenschachen. SC Grafenschachen gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Eigentlich war Sankt Martin/Raab schon geschlagen, als Maximilian Hofer das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (58.) - wunderbar ins Kreuzeck. Letztlich fuhr Grafenschachen einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Insgesamt kassierte ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab nun schon sieben Niederlagen am Stück.

SC Grafenschachen macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position drei. Mit dem Sieg baute SC Grafenschachen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Grafenschachen acht Siege, ein Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft ASV Sankt Martin/Raab auf SV Marsch Neuberg, Grafenschachen spielt tags darauf gegen ASKÖ Korkisch Rotenturm.

II. Liga Süd: ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab – SC Grafenschachen, 0:4 (0:3)

58 Maximilian Hofer 0:4

44 Oliver Zankl 0:3

15 Anze Kosnik 0:2

5 Gabor Hart 0:1

