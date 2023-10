SV Neuberg dreht Partie gegen Großpeterdorf nach Rückstand zum Sieg

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 21:16

Am Nationalfeiertag trafen SV Marsch Neuberg und SV Großpetersdorf im Rahmen der 13. Runde der II. Liga Süd aufeinander. Das Match entschied SV Neuberg mit 3:1 für sich. Neuberg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Turnaround nach dem Seitenwechsel

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Daniel Gottfried sein Team in der 20. Minute, als er per Kopf auf 0:1 stellte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Josip Golubar zum Ausgleich für SV Marsch Neuberg. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 61. Minute ging SV Neuberg durch den zweiten Treffer von Golubar in Führung. Sandro Csencsits stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für das Heimteam her (87.). Am Schluss siegte Neuberg gegen Großpetersdorf.

Im Klassement machte SV Marsch Neuberg einen Satz und rangiert nun auf dem vierten Platz. Die Saison von SV Neuberg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, einem Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. Neuberg ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Großpetersdorf besetzt momentan mit 17 Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 17:17 ausgeglichen. Vier Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Großpetersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag tritt SV Marsch Neuberg bei ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab an, während SV Großpetersdorf einen Tag zuvor UFC Markt Allhau empfängt.

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – SV Großpetersdorf, 3:1 (1:1)

87 Sandro Csencsits 3:1

61 Josip Golubar 2:1

43 Josip Golubar 1:1

20 Daniel Gottfried 0:1

