Winterkönig Jennersdorf feiert Gastspielerfolg bei Heiligenkreuz

Details Samstag, 11. November 2023 19:54

UFC Lumitech Jennersdorf kam am Samstag zu einem 4:2-Erfolg gegen SV Heiligenkreuz und überwintert damit als klarer Spitzenreiter auf der Eins.

Vorentscheidung schon in Halbzeit eins

Jaka Vajda brachte Heiligenkreuz in der 14. Minute ins Hintertreffen. Die Gäste machten weiter Druck und liegen innert kurzer Zeit einige Möglichkeiten liegen. Michael Wagner schoss die Kugel zum 2:0 für Jennersdorf über die Linie (27.). Noch vor der Halbzeit legte Vajda seinen zweiten Treffer nach (42.). Nach dem souveränen Auftreten von UFC Lumitech Jennersdorf überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Mit dem 4:0 durch Wagner schien die Partie bereits in der 54. Minute mit dem Gast einen sicheren Sieger zu haben. In der 78. Minute brachte Jan Humar das Netz für SV Heiligenkreuz zum Zappeln. Daniel Fekete verkürzte für das Heimteam später in der 89. Minute auf 2:4. Schließlich sprang für UFC Jennersdorf gegen Heiligenkreuz ein Dreier heraus.

SV Heiligenkreuz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Heiligenkreuz muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom elften Platz angehen. SV Heiligenkreuz verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von UFC Lumitech Jennersdorf stets gesorgt, mehr Tore als UFC Jennersdorf (41) markierte nämlich niemand in der II. Liga Süd. Jennersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

SV Heiligenkreuz tritt am kommenden Samstag bei SV Eberau an, UFC Jennersdorf empfängt am selben Tag Olbendorf.

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – UFC Lumitech Jennersdorf, 2:4 (0:3)

89 Daniel Fekete 2:4

78 Jan Humar 1:4

54 Michael Wagner 0:4

42 Jaka Vajda 0:3

27 Michael Wagner 0:2

14 Jaka Vajda 0:1

