Markt Allhau schenkt ASV Sankt Martin halbes Dutzend ein

Details Samstag, 11. November 2023 20:05

Markt Allhau kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Die Überraschung blieb aus: Gegen UFC Markt Allhau kassierte ASV Sankt Martin/Raab im Zuge der 15. Runde eine Niederlage.

Klare Angelegenheit

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Markt Allhau bereits in Front. Stefan Binder markierte in der dritten Minute die Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Allhau in der ersten Halbzeit besser, aber auch die Gäste mit Chancen lfink26, Ticker-Reporter

Für das 2:0 von UFC Markt Allhau zeichnete Ferenc Racz verantwortlich (59.). Harun Jamoul beseitigte mit seinen Toren (73./81.) die letzten Zweifel am Sieg des Heimteams. In der 86. Minute legte Christian Teller , MSc zum 5:0 zugunsten von Markt Allhau nach. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Binder, der das 6:0 aus Sicht von UFC Markt Allhau perfekt machte (88.). Am Ende kam Markt Allhau gegen Sankt Martin/Raab zu einem verdienten Sieg.

Sieg in dieser Höhe zu hoch, aber würdiger Abschluss der Herbstmeisterschaft lfink26, Ticker-Reporter

UFC Markt Allhau schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 27 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz drei. Die Angriffsreihe von Markt Allhau lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 36 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saison von UFC Markt Allhau verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Markt Allhau nun schon acht Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte.

ASV Sankt Martin/Raab musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Sankt Martin/Raab insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

II. Liga Süd: UFC Markt Allhau – ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab, 6:0 (1:0)

88 Stefan Binder 6:0

86 Christian Teller 5:0

81 Harun Jamoul 4:0

73 Harun Jamoul 3:0

59 Ferenc Racz 2:0

3 Stefan Binder 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.