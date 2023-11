Güssing feiert in Überzahl Sieg bei Olbendorf

Details Samstag, 11. November 2023 20:07

Ein Tor machte den Unterschied – SV Güssing siegte mit 2:1 gegen Olbendorf. Die Gäste waren lange Zeit numerisch in Überzahl und siegten letzten Endes im Rahmen der 15. Runde knapp.

Später Siegtreffer

In der 24. Minute traf Mark Mesko zum 0:1. Keine 30 Minuten waren gespielt, da musste Thomas Nebl von Olbendorf den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Thomas Holper nutzte die Chance für die Gastgeber und beförderte in der 39. Minute das Leder nach einer schönen Flanke zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Zum Mann des Spiels avancierte Roman Rasser, der für SV Güssing in der Schlussphase den Führungstreffer via direkten Freistoß markierte (85.). Am Ende verbuchte SV Güssing gegen Olbendorf die maximale Punkteausbeute.

Olbendorf musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Olbendorf insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Den Kampf um die Klasse geht SV Güssing in der Rückrunde von der zwölften Position an. Die Gäste bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. SV Güssing ist seit drei Spielen unbezwungen.

II. Liga Süd: Olbendorf – SV Güssing, 1:2 (1:1)

85 Roman Rasser 1:2

39 Thomas Holper 1:1

24 Mark Meskó 0:1

