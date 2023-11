Eberau siegt vor der Winterpause in der Fremde bei Rechnitz

Details Samstag, 11. November 2023 20:18

Mit 0:2 verlor SV Rechnitz am vergangenen Samstag zu Hause gegen SV Eberau. Auf dem Papier ging Eberau als Favorit ins Spiel gegen Rechnitz – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Entscheidung in Hälfte zwei

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Die einzig klare Möglichkeit war ein Freistoß der Gäste, welcher an die Latte ging (45.).

Fazit: Langweilige Partie, wobei das Spiel mehr einem Schlittschuhlauf ähnelt. jakob varga, Ticker-Reporter

Milan Beli brach für SV Eberau den Bann und markierte in der 72. Minute die Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Maximilian Mayer für einen Treffer sorgte (92.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Eberau SV Rechnitz 2:0.

Fazit: Eberau sehr kaltschnäuzig und nutzte ihre Chancen. jakob varga, Ticker-Reporter

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt Rechnitz den zehnten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, sieben Remis und vier Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. SV Rechnitz verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

SV Eberau schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 27 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. Der Defensivverbund des Gasts steht nahezu felsenfest. Erst 15-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die bisherige Spielzeit von Eberau ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Eberau verbuchte insgesamt acht Siege und drei Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Eberau die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

II. Liga Süd: SV Rechnitz – SV Eberau, 0:2 (0:0)

92 Maximilian Mayer 0:2

72 Milan Beli 0:1

