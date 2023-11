Neun Punkte Vorsprung: Herbstmeister Jennersdorf siegt auch gegen Olbendorf

Details Samstag, 18. November 2023 19:16

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von UFC Jennersdorf und Olbendorf, die mit 2:1 endete. Damit halten die Heimischen nach dem 14. Spieltag, welcher zugleich die Winterpause einläutete, bei neun Zählern Vorsprung an die Tabellenspitze.

Später Siegtreffer für den Leader

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Die Heimischen ließen in Minute 40 die wohl beste Möglichkeit auf einen Treffer vor dem Seitenwechsel aus. Die Führung von UFC Lumitech Jennersdorf stellte nach Wiederbeginn Michael Wagner sicher. Der Angreifer traf zum 1:0. In der 79. Minute erzielte Patrick Schlemmer das 1:1 für Olbendorf. Kurz vor Ultimo war noch Jaka Vajda zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von UFC Jennersdorf verantwortlich (83.). Am Schluss gewann Jennersdorf gegen Olbendorf.

An UFC Lumitech Jennersdorf gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zwölfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der II. Liga Süd. Die Saison des Gastgebers verläuft weiterhin fabelhaft, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.

Wo bei Olbendorf der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 17 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Zwei Siege, ein Remis und zwölf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

II. Liga Süd: UFC Lumitech Jennersdorf – Olbendorf, 2:1 (0:0)

83 Jaka Vajda 2:1

79 Patrick Schlemmer 1:1

61 Michael Wagner 1:0

