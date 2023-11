Packendes Torfestival zwischen Eberau und Heiligenkreuz endet remis

Details Samstag, 18. November 2023 19:19

Im Spiel von SV Eberau gegen SV Heiligenkreuz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Heiligenkreuz stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen.

Spannung bis zum Schluss

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Erik Bardics sein Team in der 29. Minute. Maximilian Mayer schoss die Kugel zum 2:0 für Eberau über die Linie (32.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Für das erste Tor von SV Heiligenkreuz war Elias Fabsits verantwortlich, der in der 57. Minute das 1:2 besorgte. Nur Sekunden später gelang den Gästen der Ausgleichstreffer durch Dominik Schlener. Dass SV Eberau in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Mark Abért, der in der 80. Minute zur Stelle war. Heiligenkreuz hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Maks Kardos den Ausgleich (84.). Letztlich gingen Eberau und SV Heiligenkreuz mit jeweils einem Punkt auseinander.

SV Eberau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Eberau blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Vier Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Heiligenkreuz momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SV Heiligenkreuz nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

II. Liga Süd: SV Eberau – SV Heiligenkreuz, 3:3 (2:0)

84 Maks Kardos 3:3

80 Mark Abert 3:2

58 Dominik Schlener 2:2

57 Elias Fabsits 2:1

32 Maximilian Mayer 2:0

29 Erik Bardics 1:0

