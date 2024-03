Frühjahrsauftakt: Abfuhr für Großpetersdorf bei Mühlgraben

Spielberichte

Details Samstag, 02. März 2024 23:23

Mit 0:4 verlor SV Großpetersdorf am heutigen Samstag deutlich gegen SV Mühlgraben. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Mühlgraben wusste zu überraschen und feiert einen geglückten Auftakt ins Pflichtspieljahr 2024.

Klare Angelegeheit

SV Mühlgraben ging durch Bence Heiter in der 33. Minute in Führung - er stand nach einem Abpraller von der Querlatte goldrichtig. Zur Pause behielt Mühlgraben die Nase knapp vorn. Grega Vurcer beförderte das Leder per Kopfball zum 2:0 von SV Mühlgraben über die Linie (55.). Mit dem 3:0 von Martin Krizmanic für Mühlgraben war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). SV Mühlgraben versenkte die Kugel in der 75. Minute zum 4:0 - Colaric traf vom Punkt. Die Schlussphase bestritt Mühlgraben nur noch zu zehnt, nachdem Maximilian Glanz mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (88.). Letztlich feierte SV Mühlgraben gegen Großpetersdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Mühlgraben liegt nun auf Platz zwölf. Durch den klaren Erfolg über SV Großpetersdorf ist SV Mühlgraben weiter im Aufwind.

Großpetersdorf führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Mühlgraben auf ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab, SV Großpetersdorf spielt tags zuvor gegen Olbendorf.

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – SV Großpetersdorf, 4:0 (1:0)

75 Josip Colaric 4:0

60 Martin Krizmanic 3:0

55 Grega Vurcer 2:0

33 Bence Heiter 1:0