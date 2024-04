Markt Allhau nach Kantersieg über Rotenturm Tabellenführer

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 20:26

UFC Markt Allhau zog ASKÖ Korkisch Rotenturm das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Markt Allhau hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Spitzenreiter alle davon und die Partie erfolgreich beendet. ASKÖ Rotenturm hatte das Hinspiel gegen UFC Markt Allhau mit 2:1 gewonnen.

Markt Allhau siegt souverän

Mit einem schnellen Doppelpack (33./36.) zum 2:0 schockte Stefan Binder ASKÖ Korkisch Rotenturm. Mit der Führung für Markt Allhau ging es in die Kabine. Der Treffer von Gergely Sziklasi ließ nach 54 Minuten die 111 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung der Heimmannschaft. Für das 4:0 von UFC Markt Allhau sorgte Julian Psihoda, der in Minute 76 zur Stelle war. Der Treffer von Felix Stumpf in der 77. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Ende kam Markt Allhau gegen ASKÖ Rotenturm zu einem verdienten Sieg.

Auf sechstem Rang hielt sich UFC Markt Allhau in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die erste Position inne. Die errungenen drei Zähler gingen für Markt Allhau einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit beeindruckenden 66 Treffern stellt UFC Markt Allhau den besten Angriff der II. Liga Süd. Markt Allhau sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. UFC Markt Allhau scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zwölf Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Durch diese Niederlage fällt ASKÖ Korkisch Rotenturm in der Tabelle auf Platz acht zurück. Neun Siege, acht Remis und sechs Niederlagen hat ASKÖ Rotenturm derzeit auf dem Konto. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert ASKÖ Korkisch Rotenturm im Klassement weiter an Boden.

Am nächsten Samstag reist Markt Allhau zu SV Kukmirn, zeitgleich empfängt ASKÖ Rotenturm SV Stegersbach.

II. Liga Süd: UFC Markt Allhau – ASKÖ Korkisch Rotenturm, 5:0 (2:0)

77 Felix Stumpf 5:0

76 Julian Psihoda 4:0

54 Gergely Sziklasi 3:0

36 Stefan Binder 2:0

33 Stefan Binder 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.