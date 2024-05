UFC Jennersdorf gewinnt Topspiel beim SV Neuberg klar

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:45

In einer spannungsgeladenen Begegnung in der 2. Liga Süd setzte sich UFC Jennersdorf deutlich mit 4:1 gegen SV Neuberg durch. Von Anfang an zeigte Jennersdorf eine dominante Leistung, die durch frühe Tore untermauert wurde und letztlich zum verdienten Sieg führte - die Gäste bleiben damit an Leader Markt Allhau dran.

Frühe Führung für Jennersdorf setzt Neuberg unter Druck

Bereits in der 8. Minute zeigte UFC Jennersdorf seine Offensivstärke, als Nico Boandl das erste Tor des Spiels erzielte. Seine Mannschaft baute den Druck weiter auf, und in der 31. Minute gelang Julian Resch mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze das 0:2. Trotz einiger Bemühungen der Hausherren blieb es jedoch bis zur Pause beim Stand von 0:2.

Jennersdorf baut Führung aus, Neuberg findet spät ins Spiel

Nach der Halbzeitpause knüpfte UFC Jennersdorf nahtlos an die Leistung der ersten Halbzeit an. Jaka Vajda erhöhte in der 60. Minute auf 0:3 für die Gäste, was die Hoffnungen von SV Neuberg auf eine Wende im Spiel weiter schmälerte. Kurz darauf, in der 70. Minute, schoss Ivan Hajdic das vierte Tor für Jennersdorf, womit das Spiel praktisch entschieden war. Erst in der 72. Minute konnte Michael Wagner für Neuberg den Ehrentreffer erzielen, was den Spielstand auf 1:4 änderte. Trotz dieses späten Tores und weiterer Chancen, einschließlich eines verschossenen Elfmeters in der 86. Minute durch Hajdic, konnte Neuberg die Niederlage nicht mehr abwenden.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:1-Sieg für UFC Jennersdorf, die über die gesamte Spielzeit hinweg die dominierende Mannschaft waren. Mit diesem Ergebnis festigt Jennersdorf seine Position in der Liga, während SV Neuberg sich von diesem Rückschlag erholen muss.

II. Liga Süd: Neuberg : Jennersdorf - 1:4 (0:2)

72 Michael Wagner 1:4

70 Ivan Hajdic 1:3

60 Jaka Vajda 0:3

31 Julian Resch 0:2

8 Nico Boandl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.