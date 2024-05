SV Mühlgraben triumphiert mit 4:1 gegen ASKÖ Rotenturm

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:47

Ein aufregender Fußballabend in der Fullspeed Arena in Mühlgraben endete mit einem klaren 4:1 Sieg des Heimteams SV Mühlgraben gegen ASKÖ Rotenturm. Die Partie, die am Samstag um 18:30 Uhr angepfiffen wurde, bot zahlreiche Höhepunkte und bestätigte die Überlegenheit von SV Mühlgraben mit einer beeindruckenden Leistung. Schon in der ersten Halbzeit legte das Heimteam den Grundstein für ihren Erfolg und ging mit einem 2:0 Vorsprung in die Pause.

Frühe Führung und dominante erste Halbzeit

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte SV Mühlgraben, in Grün-Weiß spielend, ihre Ambitionen, als sie aggressiv in die Zweikämpfe gingen und den Ball vor der Box erobern konnten. Ein feiner Pass auf Jonas Prem in der 22. Minute, der den Ball gekonnt im Netz unterbrachte, eröffnete den Torreigen für die Hausherren. Kurz darauf, in der 27. Minute, erhöhte Kresimir Matovina durch einen eiskalt verwandelten Elfmeter auf 2:0. Die Gäste aus Rotenturm, komplett in Blau, fanden auf das schnelle und präzise Spiel der Heimmannschaft kaum eine Antwort - 2:0 nach 45 Minuten.

SV Mühlgraben setzt in der zweiten Halbzeit nach

Nach dem Seitenwechsel versuchte ASKÖ Rotenturm, ins Spiel zu finden und konnte in der 63. Minute durch Jan Pascal Takacs den Anschlusstreffer erzielen. Trotz dieses Erfolgsmoments ließ SV Mühlgraben nicht locker. In der 79. Minute führte ein Ballgewinn und ein anschließender Antritt über die Seite durch Kresimir Matovina, dessen Passversuch vom Torwart abgefälscht wurde und den Ball über die Linie kugeln ließ, zum 3:1. Die Entscheidung fiel in der 85. Minute, als Josip Colaric nach einem hervorragenden Antritt und Zuspiel von Prem den Ball trocken in die Maschen setzte und den Endstand von 4:1 markierte.

II. Liga Süd: Mühlgraben : ASKÖ Rotenturm - 4:1 (2:0)

85 Josip Colaric 4:1

79 Kresimir Matovina 3:1

63 Jan Pascal Takacs 2:1

27 Kresimir Matovina 2:0

22 Jonas Prem 1:0

